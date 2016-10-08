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В РФ підтвердили: перекидають "Іскандери" поближче до ЄС. У Польщі "стурбовані"

Субота, 8 жовтня 2016, 16:07

Офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков підтвердив перекидання ракетних комплексів "Іскандер-М" під Калінінград.

Про це повідомляє "Интерфакс".

Конашенков пояснив, що розміщення ракет відбувається в рамках бойової підготовки Збройних сил.

"Не є якимось винятком і Калінінградська область, куди ці підрозділи ракетних військ неодноразово перекидалися і будуть перекидатися в рамках бойової підготовки Збройних сил Росії", - заявив представник Міноборони РФ.

У свою чергу у Міністерстві оборони Польщі висловили "стурбованість" повідомленнями про перекидання ракет "Іскандер", повідомляє Польське радіо

Як зазначив міністр оборони Антоні Мацаревич, повідомлення про останні дії РФ "викликають  нашу крайню стурбованість".

Мацаревич запевнив, що будь-які подібні рухи озброєння "контролюються" перебувають на контролі Міністерства оборони Польщі.

Як відомо, раніше естонський портал ERR.ee з посиланням на власні джерела повідомив, що Балтійський флот РФ під виглядом логістичних навчань перекидає в Калінінградську область оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер".

За даними видання, для перевезення використовується автомобільно-залізничний пором "Амбал", який рухається в Балтійському морі і має прибути в Калінінград.

Теми: РосіязброяПольщаЄС
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