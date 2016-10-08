Екс-голові правління банку "Михайлівський" продовжили арешт

За клопотанням київської прокуратури Шевченківський районний суд Києва продовжив термін тримання під вартою колишньому голові правління банку "Михайлівський" з визначенням розміру застави у 137,8 млн грн.

Таке рішення суд ухвалив на засіданні у суботу, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

"Клопотання задовольнити. Продовжити підозрюваному термін тримання під вартою в межах строку досудового розслідування на 60 днів, до 6 грудня 2016 року включно. Визначити підозрюваному заставу у розмірі 100 000 мінімальних заробітних плат, що складає 137,8 млн гривень", - йдеться в ухвалі суду.

Як повідомлялося, прокуратура міста Києва підозрює колишнього голову правління ПАТ "Банк Михайлівський" у розкраданні 870 млн гривень банківських коштів та доведенні банку до неплатоспроможності. Екс-посадовцю інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ст. 218-1 КК України.

13 серпня Шевченківський районний суд Києва заарештував підозрюваного і встановив заставу 137,8 млн гривень.

5 вересня Апеляційний суд Києва підтримав позицію столичної прокуратури і залишив підозрюваного під вартою.

Українська правда