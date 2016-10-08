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У поїздах приберуть подушки на пір'ї й фіранки

Субота, 8 жовтня 2016, 18:11

Цього року буде капітально відремонтовано до 100 пасажирських залізничних вагонів, наступного – 200.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, вагони будуть "сучасні, з вакуумними туалетами".

"Начебто є рішення щодо безперебійної роботи вай-фаю в поїздах та запровадження електронного квитка на електричках. З наступного тижня розпочинаємо обговорення", - додав він.

Омелян також повідомив, що будуть внесені зміни до стандартів.

"Відмовимося від подушок "на пір'ї" і ковдр у пилюці. Буде введено європейський сервіс, який повністю відповідатиме гігієні та зручності… І, так, знімемо фіранки чи, як дехто їх називає, "занавєски". Виключно ролети на вікнах", - написав міністр.

Також він повідомив, що до грудня цього року всі квитки, назви станцій, оголошення, інформація на табло буде вестися виключно українською та англійською мовою.

Крім того, за словами Омеляна, йде робота над декомунізацію назв станцій.

"Домовилися, що наступного тижня відбудеться зустріч з громадськими активістами, під час якої розглянуть нові маршрути на зимовий сезон, і роботу з громадськістю буде формалізовано. А це означає, що УЗ нарешті матиме дієвий механізм зворотнього зв'язку щодо зручності графіків, комфортності поїздів, а платники податків і пасажири УЗ матимуть можливість впливати на це", - додав міністр.

Українська правда

Теми: залізниця
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