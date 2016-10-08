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Росія заблокувала у Радбезі ООН резолюцію щодо Сирії

Субота, 8 жовтня 2016, 22:53
Росія заблокувала у Радбезі ООН резолюцію щодо Сирії

На екстренному засіданні Радбезу ООН Російська Федерація заблокувала резолюцію Франції щодо запровадження режиму припинення вогню у сирійському Алеппо.

Про це повідомляє РІА Новости за підсумками голосування.

При цьому 11 членів РБ ООН підтримали резолюцію, 2 утримались, а двоє  виступили проти. Це п'яте вето РФ щодо Сирії за останні 5 років. 

Разом з тим, як повідомляє представництво України при ООН, резолюція РФ по Сирії не набрала необхідної кількості голосів: Україна і ще 8 держав голосували проти, 2 - утрималися, 4 підтримали.

У своєму виступі після голосування щодо резолюції Франції постпред України при ООН Володимир Єльченко зазначив, що її підтримка Радбезом ООН могла би запобігти тому, що може стати одним з насерйозніших гуманітарних трагедій сучасності.

"Історія буде притягати до відповідальності тих, хто не дозволив РБ ООН виконувати свої обов'язки. ... Якби не російське вето, можна було б врятувати тисячі людських життів. Злочини не мають залишатися безкарними... Світ не має жити за нової Сребрениці, Руанди чи Грозного", - зазначив Єльченко. 

Як відомо, на засіданні РБ ООН, яке скликано Росією,  планувалося розглянути два проекти резолюцій щодо повної заборони польотів військової авіації над Алеппо у Сирії. 

Документ, який підготувала Франція, містить заклик до РФ та США негайно відновити перемир'я в Алеппо, частина населення якого опинилася на межі гуманітарної катастрофи.

Росія заявляла про неприйнятність такої резолюції та підготувала для розгляду свій проект резолюції. 

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на Постійне представництво України при ООН, проект резолюції щодо Сирії, який просуває Москва, не містить жодного слова про припинення авіаударів по цивільних кварталах Алеппо, яких завдають сили Асада й авіація РФ, спричиняючи масові жертви серед мирного населення.

Також зазначалося, що російська сторона не провела консультацій з іншими членами Ради, які не змогли внести своїх пропозицій до її проекту.

Раніше Держдума РФ ратифікувала угоду між Росією і Сирією про безстрокове розміщення авіагрупи російських збройних сил на території САР.

Держсекретар США Джон Керрі заявляв, що дії Сирії та РФ, які наносять авіаудари по сирійцях, вимагають розслідування як військові злочини.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНРосіяСиріявійна
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