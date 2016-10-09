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Республіканці міркують над заміною кандидатури Трампа

Неділя, 9 жовтня 2016, 04:02

Національний комітет Республіканської партії США переглядає свою стратегію і шукають можливості для заміни Дональда Трампа іншим кандидатом на виборах президента США.

Про це з посиланням на джерело у Республіканській партії пише видання Politico.

Юристи Національного комітету партії вивчають можливість висунення іншого кандидата на пост президента США за місяць до виборів, коли бюлетені вже надруковані і в деяких штатах вже відбувається дострокове голосування.

"У нацкомітету є армія юристів, які зараз вивчають правило № 9 (стосується заповнення вакантних кандидатур) і питання жеребкування", - стверджує співрозмовник агентства.

Але юристи дійшли висновку, що з Трампом доведеться співпрацювати, оскільки, згідно з правилом, кандидат може бути замінений тільки у випадку смерті або добровільної відмови, а він заявив, що не збирається знімати свою кандидатуру.

Можливість заміни Трампа юристи партії обговорюють після того, як газета Washington Post опублікувала відеозапис 2005 року, на якому кандидат в президенти від Республіканської партії США Дональд Трамп розповідав про домагання до жінок.

Теми: США
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