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Козаченко: в Україні люстровано 938 осіб, серед них 40 суддів

Неділя, 9 жовтня 2016, 05:33
Козаченко: в Україні люстровано 938 осіб, серед них 40 суддів

В Україні люстровано на сьогодні 938 осіб і серед них – 40 служителів Феміди.

Про це повідомила директор департаменту з питань люстрації Мінюсту Тетяна Козаченко в інтерв’ю Радіо Свобода, пише УНІАН.

За її словами, суди розглядають понад 1300 позовів від тих, хто підпав під дію закону "Про очищення влади".

Як зазначила Козаченко, люстрація по посадах спрацювала на 98%. Але є 2% ганебних випадків ігнорування закону деякими відомствами.

Директор Департаменту з питань люстрації має на увазі Генпрокуратуру, ДФС та Адміністрацію президента.

Козаченко наголосила – всі повинні бути рівними перед законом, і це, зокрема, стосується колишніх високопосадовців МВС Василя Паскала і Володимира Євдокимова. Вона відзначила поступ у судовій реформі, але зауважила, що досі через суд в Україні можна провернути все – у тому числі узурпувати владу, як це робив екс-президент Віктор Янукович.

Теми: люстрація
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