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Заплановане відведення військ у Станиці Луганській не відбудеться – Гарбуз

Неділя, 9 жовтня 2016, 10:27
Заплановане відведення військ у Станиці Луганській не відбудеться – Гарбуз

Заплановане на 9 жовтня відведення підрозділів ЗСУ в Станиці Луганській не відбудеться.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз на своїй сторінці в Facebook у неділю.

"Заплановане на сьогодні відведення підрозділів ЗСУ в Станиці Луганській не відбудеться!", - написав він.

Гарбуз подякував усім, хто підтримав його позицію щодо розведення військ у Станиці Луганській.

"Я підтримую зусилля української дипломатії у Мінському переговорному процесі та всі домовленості, які ведуть до миру", - додав він.

"Я впевнений, що завдяки мудрості та державницькому підходу вищого керівництва держави, консолідованій позиції з представниками Штабу АТО нам вдасться виконати Рамкову угоду і не втратити Станицю Луганську", - наголосив Гарбуз.

Пізніше в ефірі каналу "112 Україна" Гарбуз пояснив, що "ризик втрати Станиці був дуже високий".

"Тому що, по-перше, не виконуються Мінські угоди, йдуть обстріли. Я думаю, що найближчим часом ми зрозуміємо, як і Мінські домовленості виконати, і не втратити Станицю", - сказав він.

Як відомо, Рамкову угоду щодо відведення військ на трьох ділянках лінії розмежування на Донбасі було підписано 21 вересня 2016 року у Мінську за участю Тристоронньої контактної групи.

Документ передбачає створення трьох зон безпеки у населених пунктах Золоте, Петровське та Станиця Луганська.

1 жовтня на околиці міста Золоте Луганської області відбулося відведення підрозділу Збройних Сил України на визначені рубежі.

У п'ятницю моніторингова місія ОБСЄ підтвердила синхронне розведення військових біля Петрівського в Донецькій області.

7 жовтня Міноборони заявило, що поблизу КПВВ в Станиці Луганській проросійські бойовики вдалися до обстрілів, що унеможливлює розведення військ на Луганському напрямку.

Українська правда

Теми: Луганська область
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