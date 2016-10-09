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АТО: Один боєць загинув, одного поранено

Неділя, 9 жовтня 2016, 12:58

За минулу добу у зоні АТО загинув один український військовий, один боєць зазнав поранень.

Про це на брифінгу 9 жовтня повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

За його даними, поранення український військовий дістав у Троїцькому на світлодарській дузі внаслідок підриву на вибуховому пристрої.

При цьому, за даними розвідки, втрати бойовиків за добу сягнули 10 осіб загиблими, чотирьох поранено - на Луганському та Маріупольському напрямках.

Лисенко повідомив, що за минулу добу на Луганському напрямку відбулися 16 ворожих обстрілів, з них 7 – з важкого озброєння, на  Донецькому - 5 ворожих обстрілів, зокрема 3 – з важкого озброєння, на Маріупольському - 27 обстрілів, 10 – з важкого озброєння.

"З огляду на систематичне порушення режиму тиші з боку противника та невиконання бойовиками Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів, Збройні Сили України вимушено переносять терміни відведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської",  - повідомив речник Міноборони. 

 

Українська правда 

Теми: АТОДонбасжертвизброя
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