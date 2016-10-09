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До анексованого Криму залітав урядовий борт Татарстану

Неділя, 9 жовтня 2016, 16:31

У неділю, 9 жовтня, анексований Крим відвідав урядовий літак Республіки Татарстан. 

Згідно з даними сервісу FlightRadar, борт KZN9404, який належить до урядового парку Татарстану, вирушив 9 жовтня із аеропорту Сімферополя  о 15:08.

 
 
 

Час прибуття урядового борту до Криму не уточнюється, місце призначення літака також не вказано, однак згідно з напрямком руху, літак прямує до Москви (РФ) через Ростов-на-Дону, повз Вороніж та Тулу.

Разом з тим повідомлень щодо візиту до Криму представників уряду на офіційних ресурсах Татарстану чи ресурсах Криму, підконтрольних російській владі, не міститься. 

"Українська правда" у Threads

Теми: КримРосіяанексія
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