До анексованого Криму залітав урядовий борт Татарстану

У неділю, 9 жовтня, анексований Крим відвідав урядовий літак Республіки Татарстан.

Згідно з даними сервісу FlightRadar, борт KZN9404, який належить до урядового парку Татарстану, вирушив 9 жовтня із аеропорту Сімферополя о 15:08.

Час прибуття урядового борту до Криму не уточнюється, місце призначення літака також не вказано, однак згідно з напрямком руху, літак прямує до Москви (РФ) через Ростов-на-Дону, повз Вороніж та Тулу.

Разом з тим повідомлень щодо візиту до Криму представників уряду на офіційних ресурсах Татарстану чи ресурсах Криму, підконтрольних російській владі, не міститься.