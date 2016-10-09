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На Львівщині сотня людей перекрила трасу Київ-Чоп через маршрутки

Неділя, 9 жовтня 2016, 17:09

Близько 100 осіб з 15:30 перекрили трасу Київ-Чоп в селі Солонка (Пустомитівський район, Львівська область).

Як передає кореспондент Українських Новин, вони переходять дорогу на пішохідному переході.

Протестуючі вимагають відновити рух приміських автобусів до центру Львова.

З 1 жовтня Львівська міська рада заборонила в'їзд приміських маршруток у центр, обмеживши їх кінцеві автобусною станцією N3 на вул. Петлюри.

В результаті люди, які ними користуються, змушені витрачати більше грошей на проїзд. Також стали виникати пробки в районі автостанції.

Теми: Львівщина
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