У Рівному затримали шпигуна з ГРУ Генштабу РФ

У Рівному затримано агента головного розвідувального управління генерального штабу збройних сил Російської Федерації.

Про це 9 жовтня повідомили у Службі безпеки України.

"Шпигун – громадянин України, який постійно проживає в Росії - мав завербувати одного із старших офіцерів штабу Сухопутних військ ЗСУ. За передачу документів з грифом "таємно" та "цілком таємно", що стосуються бойової підготовки, озброєння, мобілізаційного розгортання та військового співробітництва ЗСУ з іноземними партнерами, агент ГРУ мав запропонувати українському офіцеру та його родині російське громадянство, а також гроші", - повідомили у Службі безпеки.

За даними СБУ, сума залежала від актуальності та важливості військових секретів.

"Український військовослужбовець, отримавши пропозицію про співпрацю з російськими спецслужбами, звернувся до СБУ. 7 жовтня російський шпигун в’їхав в Україну для отримання таємних документів, над якими вже "попрацювали" оперативники української спецслужби. Наступного дня він був затриманий співробітниками СБУ "на гарячому" під час одержання "флешки" з дезінформацією, яку вважав таємними документами військового характеру", - йдеться у повідомленні.

Також встановлено, що куратором шпигуна був співробітник ФСБ РФ Олександр Ілюхін.

Українська правда