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В ОБСЄ визнали факти насильства на виборах у Грузії

Неділя, 9 жовтня 2016, 18:55

Довгострокова місія спостерігачів БДІПЛ ОБСЄ вважає, що парламентські вибори у Грузії проходили у конкурентній і добре організованій обстановці, проте мали місце окремі випадки насильства.

Про це 9 жовтня заявив керівник місії спостерігачів БДІПЛ ОБСЄ Хосе Ігнасіо Амор, пише Грузія Online.

"Разом з тим ці випадки насильства не поставили під сумнів вибори, які були позитивними", - зазначив керівник місії.

У свою чергу у місії спостерігачів Міжнародного республіканського інституту (IRI) заявили, що вибори до парламенту Грузії пройшли переважно у мирній обстановці, хоча їх не можна назвати ідеальними. 

Спостерігачі IRI стежили за ходом голосування на понад 200 дільницях, а в передвиборний період провели понад тисячу зустрічей зі сторонами, які беруть участь у виборах.

"Наша первинна оцінка така: вибори не були ідеальними, але, в основному, вони пройшли у спокійній і мирній обстановці, були добре організовані і, вочевидь, відбили волю грузинського народу", - заявив глава місії Марк Грін.

Робота місії IRI триватиме до завершення другого туру виборів.

Представниця Центрвиборчкому Грузії Анна Микеладзе у свою чергу заявила, що вибори до парламенту в основному пройшли у спокійній обстановці, хоча на низці виборчих дільниць та за їх межами було зафіксовано окремі порушення.

Теми: вибориГрузія
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