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Вибори у Грузіїї: ЄС закликав кандидатів утриматися від насильства та протистоянь

Неділя, 9 жовтня 2016, 22:27

До другого раунду і у період, що залишився до другого раунду парламентських виборів у Грузії всі партії і кандидати мають утримуватися від протистояння і насильства, поважати демократичні принципи і волю грузинського народу.

Про це йдеться у заяві  верховного представника Ес з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні та єврокомісара з питань європейської сусідської політики Йоханнеса Хана, пише Грузія Online.

Спираючись на попередній висновок спостережної місії БДІПЛ/ОБСЄ, у заяві ЄС зазначено, що на характерну для кампанії мирну і відкриту середу вплинули заяви про проведення незаконної кампанії і окремі випадки насильства.

Попри це "майже на усіх виборчих дільницях процес голосування отримав позитивну оцінку", йдеться в заяві.

"Будь-які інші недоліки мають бути викорінені на підставі рекомендацій БДІПЛ/ОБСЄ", - заявили представники ЄС.

"Після завершення виборчого процесу ми будемо готові працювати з демократично обраним новим парламентом і урядом для зміцнення тісних політичних і економічних відносин... Дуже важливо, щоб обрані у новий парламент усі члени разом працювали на благо інтересів Грузії ", - йдеться у заяві. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Грузіявибори
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