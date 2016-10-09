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Німеччина позичить Києву €150 мільйонів на модернізацію енергосистем на сході

Неділя, 9 жовтня 2016, 23:02

Німецька кредитна організація KfW виділить Україні фінансування від уряду Німеччини у сумі 150 мільйонів євро на модернізацію чотирьох підстанцій на сході України для підвищення надійності енергосистеми. 

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки директора НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук в інтерв'ю DT.UA

За словами Ковальчука, йдеться про 2 підстанції у Харкові та підстанцій "Дніпровська 750" та "Запорізька 750". 

"Це частина так званого кредиту Меркель у сумі 500 млн євро, анонсованого минулого року. Очікуємо, що наступного тижня буде підписано кредитний договір", - зазначив він.

Ковальчук також зауважив, що левова частка боргів енергоринку — неплатежі з окупованих районів Донбасу, оскільки окуповані райони взагалі не платять ринку за енергію. 

Теми: енергетикаДонбасгроші
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