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Клінтон закликала Трампа "розкрити зв'язки з Кремлем"

Вівторок, 1 листопада 2016, 01:44

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон закликала свого основного суперника-республіканця Дональда Трампа "розкрити всі його зв'язки з Кремлем".

Про це вона заявила в ході своєї передвиборної промови в штаті Огайо, йдеться в її Twitter.

"До виборів залишилося всього 8 днів. Трамп повинен негайно розкрити всі його зв'язки з Кремлем і його союзниками", - йдеться в повідомленні.

"Чому Путін хоче, щоб Трамп переміг? Тому що він сказав про (Путіна) хороші речі? Через його обіцянки вести прокремлівську політику? Через його ділові відносини?, - запитала Клінтон.

Також, за словами Клінтон, американська розвідка підтвердила, що за кібератаками проти США стоїть Росія.

Теми: СШАКлінтон
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