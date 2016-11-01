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Глава контррозвідки МІ5: РФ є загрозою для Великобританії

Вівторок, 1 листопада 2016, 04:02

Росія являє собою зростаючу загрозу стабільності Великобританії і використовує всі сучасні засоби для досягнення цілей.

Про це заявив глава служби контррозвідки Великобританії МІ5 Ендрю Паркер, пише газета The Guardian.

Він зазначив, що в той час, як більший акцент зроблений на ісламський екстремізм, зростає небезпека з боку інших країн, найбільш "помітна" з яких Росія.

"Вона використовує весь свій ряд державних органів і повноважень, щоб проштовхнути свою зовнішню політику за кордоном все більше і більше агресивними способами - за участю пропаганди, шпигунства, диверсій і кібератак. Росія "працює" по всій Європі і в Великобританії. Робота МІ5 - протистояти цьому", - заявив Паркер.

Він додав, що у Росії багато офіцерів розвідки в Великобританії.

"Російські цілі включають військові секрети, промислові проекти, економічну інформацію, політику уряду і зовнішню політику", - зазначив Паркер.

Теми: Велика БританіяРосія
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