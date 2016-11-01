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Луценко розповів, як нардепи "стукають" йому один на одного

Вівторок, 1 листопада 2016, 10:52

Народні депутати просять перевірити декларації один одного на предмет законності отримання статків.

Про це під час брифінгу повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Я уже отримую заяви народних депутатів один на одного перевірити те чи інше. От вчора перевіряв заяву про стародруки народного депутата Ігоря Гриніва", - сказав Луценко.

Він пояснив, що Гриніву закидали те, що він нібито володіє стародруком "Апостол", який зник із бібліотеки Вернадського. Генпрокурор пояснив, що у Гриніва є першодрук "Апостол", виданий у Львові. Таких першодруків є близько 100 у світі. Натомість із бібліотеки Вернадського зник першодрук "Апостол", виданий Іваном Федоровим у Москві.

"Доповідаю для схвильованих. Гринів володіє першодруком "Апостол", виданим у Львові. Таких першодруків близько 100. А з бібліотеки Вернадського зник першодрук, виданий Федоровим у Москві", - сказав Луценко.

Він зазначив, що ГПУ розгляне всі звернення.

Як відомо, перша друкована книга в Україні, стародрук "Апостол" Івана Федорова 1574 року, зникла з відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського.

Тетяна Кусок, УП

Теми: деклараціїЛуценко
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