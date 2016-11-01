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Луценко: НАЗК працювало в жахливих умовах, його гроші могли розікрасти

Вівторок, 1 листопада 2016, 10:53

Генпрокурор Юрій Луценко допускає, що гроші, виділені на діяльність НАЗК, були розкрадені, через що агентству довелося працювати у жахливих умовах.

Про це він сказав під час брифінгу у вівторок.

"Якщо хтось був у приміщенні НАЗК, той міг пересвідчитися, що вони дійсно діяли в страхітливих умовах. Технічних, з китайськими комп'ютерами, без своїх роутерів, з дуже зношеними меблями і енергетичними мережами", – сказав він.

"Безумовно, ми дамо оцінку вже тепер, коли закінчився перший етап, того, як були використані кошти, виділені ПРООН для розробки цієї системи. І там також є дуже багато тривожних сигналів. У тому числі, як нам видається, нецільове використання коштів. У тому числі, через відмивання коштів в особливо крупних розмірах через закордонні "пральні фірми", – додав Луценко.

Генпрокурор пояснив, що раніше правоохоронці цього не робили, щоб не зірвати декларування.

Також він додав, що СБУ перевірить ймовірні DDoS-атаки на системи НАЗК. Він заявив, що чекає на відповідне звернення агентства для початку цього розслідування.

Як відомо, Луценко також розповів, що правоохоронці перевірять, як чиновники сплачували податки зі значних сум.

Олег Шанковський, УП

Теми: деклараціїНАЗКЛуценкоГенпрокуратура
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