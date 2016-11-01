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Декларацію Порошенка перевірять, але питань до неї мало – Луценко

Вівторок, 1 листопада 2016, 11:18

Декларація президента Петра Порошенка, як і всіх чиновників, буде перевірена з боку НАБУ, НАЗК і Генпрокуратури.

Про це під час брифінгу у вівторок заявив генпрокурор Юрій Луценко.

У той же час він заявив, що запитань до цієї декларації мало, оскільки Порошенко подавав схожу декларацію і в попередні роки.

"Як ви знаєте, президент нашої держави задекларував достатньо великі статки, які були предметом його декларацій і в попередні роки. Це знімає більшість запитань, бо ці кошти не виникли нізвідки. Багато років підряд Петро Олексійович Порошенко як громадянин, як держслужбовець, як народний депутат декларував майже ті самі статки", – сказав він.

Він також висловив переконання, що сам факт такого декларування допоможе Україні вирватися зі "смертельних обійм пост-радянського простору".

"Уявити собі електронну декларацію Путіна, всього його оточення, всіх народних депутатів і держслужбовців категорії "А" – вкрай важко. У нас вже будується нова країна, де влада прозора і, сподіваюся, підконтрольна і правоохоронним органам, і суспільству", – сказав Луценко.

Генпрокурор також закликав громадян гордитися цим і ставитися з повагою до людей, які заробили свої кошти чесно і сплатили з них податки.

"Я дуже боюся, щоб цю декларацію наші постійні критикани доморощені і московські пропагандисти не використали для переходу від системи прозорості і підзвітності до "шариковщини", коли кожна багата людина стає ворогом. Це неприпустимо, якщо ми хочемо жити в іншому, ніж ССР суспільстві. З іншого боку неприпустимо, щоб люди багатіли не за рахунок своєї розумової чи фізичної праці", – заявив він.

Олег Шанковський, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: деклараціїПорошенкоЛуценко
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