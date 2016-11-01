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СБУ про інцидент з "Бєлавіа": Ми не давали вказівок про винищувачі

Вівторок, 1 листопада 2016, 12:33

Під час переговорів київського диспетчера з пілотом літака "Бєлавіа" спрацював людський фактор, заяви про винищувачах не було зазначенням від СБУ.

Таку думку в коментарі телеканалу 112.ua висловила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

"Ми ніяких вказівок щодо винищувачів не давала і давати не могли. Це абсурд", – зазначила речник СБУ.

Гітлянська втім зазначила, що в СБУ ознайомилися з розшифровками переговорів київських диспетчерів і екіпажу літака "Бєлавіа" 21 жовтня.

"Ми не були присутні на переговорах, і я не можу розписуватися за "Украерорух". Цілком можливо, що це спрацював людський фактор, і це вигадка, людина перестаралася", – заявила Гітлянська.

Як повідомлялося 1 листопада газета Адміністрації президента Білорусі опублікувала розшифровку переговорів київського диспетчера з пілотом "Бєлавіа" з погрозами підняти винищувачі.

Білоруська сторона наполягає на отриманні вибачень від України.

Як відомо, 21 жовтня літак авіакомпанії "Бєлавіа" повернули в київський аеропорт "Жуляни".

Після посадки з борту повітряного судна правоохоронними органами України був знятий один пасажир, який є громадянином Вірменії Армен Мартиросян.

Теми: БілорусьавіаСБУ
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