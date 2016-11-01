Рябошапка пояснив, чому ПРООН перерахувала йому кошти

Член НАЗК Руслан Рябошапка здивований поведінкою прокуратури, яка відкрила кримінальне провадження щодо нього.

Так, у коментарі "Українській правді" Руслан Рябошапка пояснив, що справді отримав кошти на свій рахунок від ПРООН, оскільки був експертом цієї організації і працював на неї за контрактами.

"Я був експертом ПРООН і одночасно експертом Організації з економічної співпраці та розвитку (ОЕСР). Тому цілком логічно, що ПРООН мені виплачувала кошти за контрактами. Всі контракти офіційно підписані", - зазначив Рябошапка.

Він пояснив, що йдеться про період, коли він не обіймав жодної посади ні на держслужбі, ні в органах місцевого самоврядування, і жив за кордоном. "Я у 2015 році не обіймав жодних посад ні на державній службі, ні в органах місцевого самоврядування. Я з жовтня 2014 по березень 2016 року на публічній службі в Україні і в принципі в Україні не перебував", - зазначив він.

Тому, за словами Рябошапки в його діях "складу незаконного збагачення не може бути апріорі".

Він зазначив, що прокуратура його не допитувала у цій справі. Натомість раніше перевірку щодо його діяльності провело НАБУ, яке на відміну від органів прокуратури, викликало його для пояснень, які і було надано.

"Нещодавно НАБУ перевіряло ту саму історію. НАБУ вистачило розуму не відкривати кримінальне провадження. Вони викликали мене, я надав всю інформацію, надав копію довідки про те, що у нас із ПРООН було укладено контракти. Показав, скільки коштів я отримав", - наголосив член НАЗК.

За словами Рябошапки він вказав кошти, отримані за контрактами з ПРООН, у розділі Доходи отримані за межами України. "Тому що по-перше, я жив на той час у Франції, і це написано у моїй декларації, яка є на сайті Кабміну. По-друге, ні ПРООН, ні ОЕСР не є резидентами України", - зазначив Рябошапка.

Зазначимо, у пункті 11 е-декларації Рябошапка справді вказав, що отримав від ПРООН 691,85 тисяч гривень гонорарів та інших виплат згідно з цивільно-правовим правочинами.

У своїй електронній декларації Рябошапка вказав кошти ПРООН. Для збільшення натисніть на зображення

Раніше повідомлялося, що прокуратура міста Києва відкрила кримінальне провадження за зверненням нардепа Івана Вінника щодо незаконного збагачення члена Національного агентства з питань запобігання корупції Руслана Рябошапки. Той звинувачував Рябошпаку у незаконному отриманні коштів від ПРООН.

Тетяна Кусок, УП