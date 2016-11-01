Рябошапка пояснив, чому ПРООН перерахувала йому кошти
Член НАЗК Руслан Рябошапка здивований поведінкою прокуратури, яка відкрила кримінальне провадження щодо нього.
Так, у коментарі "Українській правді" Руслан Рябошапка пояснив, що справді отримав кошти на свій рахунок від ПРООН, оскільки був експертом цієї організації і працював на неї за контрактами.
"Я був експертом ПРООН і одночасно експертом Організації з економічної співпраці та розвитку (ОЕСР). Тому цілком логічно, що ПРООН мені виплачувала кошти за контрактами. Всі контракти офіційно підписані", - зазначив Рябошапка.
Він пояснив, що йдеться про період, коли він не обіймав жодної посади ні на держслужбі, ні в органах місцевого самоврядування, і жив за кордоном. "Я у 2015 році не обіймав жодних посад ні на державній службі, ні в органах місцевого самоврядування. Я з жовтня 2014 по березень 2016 року на публічній службі в Україні і в принципі в Україні не перебував", - зазначив він.
Тому, за словами Рябошапки в його діях "складу незаконного збагачення не може бути апріорі".
Він зазначив, що прокуратура його не допитувала у цій справі. Натомість раніше перевірку щодо його діяльності провело НАБУ, яке на відміну від органів прокуратури, викликало його для пояснень, які і було надано.
"Нещодавно НАБУ перевіряло ту саму історію. НАБУ вистачило розуму не відкривати кримінальне провадження. Вони викликали мене, я надав всю інформацію, надав копію довідки про те, що у нас із ПРООН було укладено контракти. Показав, скільки коштів я отримав", - наголосив член НАЗК.
За словами Рябошапки він вказав кошти, отримані за контрактами з ПРООН, у розділі Доходи отримані за межами України. "Тому що по-перше, я жив на той час у Франції, і це написано у моїй декларації, яка є на сайті Кабміну. По-друге, ні ПРООН, ні ОЕСР не є резидентами України", - зазначив Рябошапка.
Зазначимо, у пункті 11 е-декларації Рябошапка справді вказав, що отримав від ПРООН 691,85 тисяч гривень гонорарів та інших виплат згідно з цивільно-правовим правочинами.
Раніше повідомлялося, що прокуратура міста Києва відкрила кримінальне провадження за зверненням нардепа Івана Вінника щодо незаконного збагачення члена Національного агентства з питань запобігання корупції Руслана Рябошапки. Той звинувачував Рябошпаку у незаконному отриманні коштів від ПРООН.
Тетяна Кусок, УП