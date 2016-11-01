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Рада дозволила штрафувати канали і радіо за сепаратизм

Вівторок, 1 листопада 2016, 14:48
Рада дозволила штрафувати канали і радіо за сепаратизм

Верховна Рада України дозволила Нацраді з питань телебачення і радіомовлення штрафувати порушників законодавства.

За відповідний закон №4815  у другому читанні проголосували 236 народних депутатів у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

Перед голосуванням глава парламентського комітету з питань інформаційної політики та свободи слова Вікторія Сюмар  сказала, що "мова йде про можливості Національної ради з питань телебачення і радіомовлення накладати санкції на теле-, радіомовників, які зараз передбачені законодавством".

Вона зазначила, що сьогодні Нацрада має можливість винести попередження, "два попередження означає фактично позбавлення ліцензії".

За словами народного депутата, в законопроекті йдеться про можливість Нацради накладати штраф.

"Більш того, якщо після штрафу кампанія не повторює цього порушення, цей штраф протягом року ліквідується і зауваження, власне кажучи, попередження не застосовується до цієї телерадіокомпанії", - пояснила Сюмар.

Вона підкреслила, що закон дає можливість національному регулятору впливати на інформаційний простір України, щоб в ньому було якомога менше таких явищ, як сепаратизм, який іноді має місце в ефірі.

У висновку Головного юридичного управління щодо законопроекту сказано, що він потребує суттєвого доопрацювання.

"Головне юридичне управління акцентує увагу і на тому, що "у законопроекті не передбачено положень щодо критеріїв розмежування кримінальної і адміністративно-господарської відповідальності (фінансових санкцій) та норм, необхідних для завершення механізму реалізації адміністративно-господарської відповідальності (які особи мають право фіксувати (складати протоколи) про вчинення порушень законодавства  у сфері телерадіомовлення, та які особи мають право від імені суб’єктів державного моніторингу розглядати справи про вчинення зазначених порушень".

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІсепаратизм
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