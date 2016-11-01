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Екс-голова "Київпастрансу" задекларував мільйон доларів готівкою

Вівторок, 1 листопада 2016, 15:57
Екс-голова Київпастрансу задекларував мільйон доларів готівкою

Екс-голова "Київпастрансу", а сьогодні – депутат Київради від "Солідарності" і директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Майзель зберігає у готівковому вигляді 1 млн 75 доларів.

Про це йдеться у його електронній декларації.

Також він вказав, що позичив комусь мільйон гривень.

Майзель задекларував ділянку площею 13,6 тисяч кв. м в Івано-Франківській області, житловий будинок, квартиру і офіс в Івано-Франківську, офіс в Білій Церкві та земельну ділянку в селі Горенка під Києвом, площу якої він вказав як 8 кв. м.

Також він має два годинника – Vacheron Constantin і Ulysse Nardin.

Його донька їздить на Mazda CX-7 2007 року випуску.

Він задекларував зарплату від "Київпастрансу" у розмірі 170 869 гривень та проценти у розмірі 137 400 гривень від підприємця К. Овсія.

Українська правда

Теми: деклараціїКиїв
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