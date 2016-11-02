Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ перевірятиме посадовців, які задекларували понад $ 100 тисяч

Середа, 2 листопада 2016, 01:25

ГПУ перевірятиме всіх посадовців, хто задекларував більше $ 100 тисяч готівкою, або на банківських рахунках, а також має подарунки вартістю понад $ 10 тисяч.

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, повідомляє телеканал "24".

Генпрокурор запевнив, якщо декларанти не зможуть довести чесне походження своїх багатств, їм загрожує від двох років ув’язення. Прокурорам в цьому допоможе Державна фіскальна служба.

Водночас, голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що перевіркою всіх декларацій по закону повинні займатись в НАЗК. 

"Масштабну, автоматизовану перевірку всіх декларації по закону повинні займатись в НАЗК. Це прямий їх мандат. Якщо вони знаходять недостовірність нижче ніж 12 тисяч доларів, то вони займаються адміністративною відповідальністю", – вважає Шабунін.

При цьому за брехню в декларації НАЗК може виписати лише штраф і лише після вироку суду.

Теми: ГенпрокуратураНАЗКдекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

Усі новини...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми
Це лише початок: в Україні відкриють представництво МКС
Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Останні новини
15:51
Франківщина шукає охочих будувати укріплення на Донеччині: обіцяють бронь
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
15:37
НАТО: Удари США і Британії по силах хуситів були оборонними
15:37
Закриття кордону Фінляндії: 11 іранців прослизнули "через хащі" з боку Росії
15:26
Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів
15:26
Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі
15:21
Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
15:21
Медведєв під час візиту Сунака до Києва пригрозив Британії війною
15:03
Арахамія пояснив, що не сподобалося Комітету у законопроєкті про мобілізацію
15:02
В Україні продовжує дешевшати паливо: актуальні ціни
Усі новини...
Реклама: