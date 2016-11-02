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В Transparency International розказали про онлайн-систему DoZorro

Середа, 2 листопада 2016, 05:09

Онлайн-система нагляду за державними закупівлями DoZorro надає можливість швидко укласти контракт, відслідкувати відгуки про замовників і постачальників та виявити корупційні ризики.

Про це розповів директор програми інноваційних проектів Transparency International Віктор Нестуля в ефірі Громадського.

"Чому DoZorro? По-перше це дозор. А по-друге це довіра до системи ProZorro, бо ми всі разом намагаємось повернути довіру бізнесу до системи публічних закупівель, і DoZorro дасть нам функцінал, який виявить неефективність або корупційні ризики і допоможе нам їх усунути", — зазначив Нестуля.

Центральна база даних DoZorro надає сервіси проведення електронних торгів і комунікацій замовників і постачальників між собою, розповів Нестуля. На його переконання, щоб моніторинг був ефективний, має бути незалежна, саморегулююча наглядова структура, бажано саморегулююча. В перспективі портал DoZorro не потребуватиме залучення ані громадськості, ані якихось контролюючих органів, а бізнес і постачальники зможуть домовлятися про ефективні умови співпраці безпосередньо на ньому, додав він.

"Комунікація у нас іде неодностороння. Як постачальник може поскаржитися на якісь неправомірні чи недоброчесні дії, так і замовник може відреагувати на це. Якщо постачальник не виконує умови контракту, поставляє продукцію низької якості чи затримує надсилання документів. Тут є абсолютно всі тендери", — сказав Нестуля.

За його словами, на сьогоднішній день система DoZorro реєструє 2,5 тисячі закупівель на день.

"За рік це буде величезна кількість торгів, які наврядчи вручну хтось зможе перевірити. І саме тому на треба структуровані дані для того, щоб їх можна було аналізувати. І власне дані про відгуки з системи DoZorro також будуть використовуватися для того, щоб потенційно відслідковувати якісь неефективні чи потенційно корумповані тендери", — підкреслив Нестуля.

"Українська правда" в Threads

Теми: держзакупівлі
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