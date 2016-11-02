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АТО: Окупанти здійснили 37 обстрілів із застосуванням артилерії і мінометів

Середа, 2 листопада 2016, 06:19

Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська 37 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників на усіх напрямках, в тому числі біля Станиці Луганської.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 27 збройних провокацій. В районі Михайлівки окупанти відкрили вогонь одночасно з мінометів 82 та 120 калібрів, а поблизу населеного пункту Піщовик – з артилерії калібру 122 мм. В напрямку Павлополя і Красногорівки противник вів вогонь з кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Лебединського, Водяного обстріли тривали з мінометів калібру 120 мм, а в Широкиному - з мінометів та озброєння БМП. 

На Донецькому напрямку окупанти 7 разів порушували режим тиші. В бік підрозділів Збройних сил України в районах Славного, Авдіївки та Луганського окупанти стріляли з мінометів калібру 82 мм, підсилюючи інтенсивність вогню гранатометами різних систем, кулеметами, стрілецькою зброєю.

На Луганському напрямку зафіксовано 3 обстріли. В районі Кримського бойовики вели вогонь зі ствольної артилерії калібру 152 мм, а в Лопаскіному та Станиці Луганській - з гранатометів.

Теми: АТОДонбасбойові дії
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