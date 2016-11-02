Жодного мобілізованого в зоні АТО вже немає – Порошенко

Уже повністю завершено демобілізацію військовослужбовців шостої хвилі мобілізації, за винятком тих, хто лікується, та тих, щодо яких проводять службове розслідування

Про це доповів президенту Петру Порошенку начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко у присутності міністра оборони Степана Полторака.

Президент нагадав, що остання шоста хвиля демобілізації мала завершитись до початку листопада, інформує прес-служба глави держави.

"Я, як президент і верховний головнокомандувач, можу доповісти українському народові, що відсьогодні жодного мобілізованого на фронті, в зоні АТО немає. І Збройні сили України повністю мають бути забезпечені добровольцями, воїнами-контрактниками, добре підготовленими, вмотивованими, навченими і забезпеченими", – заявив він.

Прийняв доповідь Степана Полторака та Віктора Муженка про завершення звільнення в запас військовослужбовців в рамках 6-ї хвилі демобілізації pic.twitter.com/K2AreBr03V — Петро Порошенко (@poroshenko) November 2, 2016

Порошенко наголосив, що на фронті залишаються лише воїни-контрактники, добровольці, яких якісно підготували, навчили, натренували, зокрема, й за участю іноземних партнерів.

За даними Муженка, загальна чисельність контрактників, які були прийняті на службу в 2014-2016 роках, складає 90 тисяч військовослужбовців.

Порошенко зазначив, що станом на початок року понад 60 тисяч контрактників записались до ЗСУ. Також вдосконалено систему укладання контрактів, роботи військкоматів, навчальних центрів.

Президент нагадав про доручення надати можливість командирам бригад комплектувати свої частини та заохочувати до служби в армії.

"Дуже важливо, що за рахунок демобілізованих, особливо тих, хто найкраще себе проявив в лавах Збройних сил, формується більш ніж 100-тисячний резерв першої черги", – сказав Порошенко.

А Полторак наголосив, що з 60 тисяч контрактників – 12 тисяч військовослужбовців, які спочатку пройшли службу в армії в рамках мобілізації і потім залишились служити за контрактом.

"Майже 20% – це люди, які мають бойовий досвід" ,– сказав міністр.

Полторак також доповів, що всі військові шостої хвилі мобілізації, які отримали поранення під час виконання свого обов’язку, зараз отримують повне медичне обслуговування та необхідне лікування і по завершенні будуть звільнені у запас.

"За два роки, що минули, мобілізація виконала надзвичайно важливу роль у забезпеченні обороноздатності нашої держави, а також в тому, щоб дати відсіч агресору, що напав на нашу країну в найбільш складні дні для української історії", – сказав Порошенко.

"За цей час українське військо пройшло велику відстань. Сьогодні ми маємо якісно нові Збройні сили України", – переконаний він.

Олена Рощенко, УП