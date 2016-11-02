Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Активісти влаштували "театр абсурду" під посольством Росії в Києві

Середа, 2 листопада 2016, 09:41

Біля посольства Росії в Україні проходить акція-перфоманс "Росія поставила на конвеєр розправи над українськими журналістами", приурочена до Міжнародного дня ООН за припинення безкарності за злочини проти журналістів. 

Про це інформує газета "День".

За даними ООН, у світі 800 журналістів загинули за останні 10 років, і тільки кожен десятий випадок розслідується.

Акцію організували Центр інформації про права людини та Центр громадянських свобод.

Активісти вимагають від Росії звільнити Романа Сущенка і Миколу Семену, а також закрити сфабриковані кримінальні справи проти українських журналістів.

Голова правління Центру інформації про права людини Тетяна Печончик у програмі "Інформаційний ранок" на "5 каналі" розповіла про мету сьогоднішньої акції:

"Ми хочемо привернути увагу до того, що залишаються безкарними злочини, які Російська Федерація вчиняє по відношенню до українських журналістів", – сказала вона.

"Сьогодні під час акції під посольством Росії ми зробимо театралізоване дійство "Театр абсурду" і покажемо, яким чином у Росії фальсифікуються, шиються білими нитками справи проти українських журналістів. Це не поодинокі випадки, це вже певний конвеєр репресій розправи, і що журналісти є однією з вразливих груп, яких почала системно переслідувати Російська Федерація", – зазначила Печончик.

Напередодні, 1 листопада міністр інформаційної політики України Юрій Стець зустрівся із Марком Фейгіним, адвокатом арештованого в Москві спеціального кореспондента українського національного інформаційного агенства "Укрінформ" Романа Сущенка.

Стець наголосив, що для нього питання звільнення Сущенка є особистою справою.

Теми: права людиниРосіяЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

Усі новини...
права людини
Росіяни лишили політв’язня Куку в колонії сам на сам із проблемами після операції
Додому з окупації повернули ще двох дітей – Лубінець
Електрошок до грудей, катування водою, побиття: як росіяни знущались із жінок в окупованому Херсоні
Останні новини
15:51
Франківщина шукає охочих будувати укріплення на Донеччині: обіцяють бронь
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
15:37
НАТО: Удари США і Британії по силах хуситів були оборонними
15:37
Закриття кордону Фінляндії: 11 іранців прослизнули "через хащі" з боку Росії
15:26
Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів
15:26
Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі
15:21
Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
15:21
Медведєв під час візиту Сунака до Києва пригрозив Британії війною
15:03
Арахамія пояснив, що не сподобалося Комітету у законопроєкті про мобілізацію
15:02
В Україні продовжує дешевшати паливо: актуальні ціни
Усі новини...
Реклама: