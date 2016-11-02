Константіновський пояснив, навіщо продав Ролс-Ройс, маючи мільйони на руках

Народний депутат позафракційний В'ячеслав Констянтиновський, хоче, щоб НАБУ перевірило його доходи.

Про це він розповів в коментарі УП у середу.

"Я ось написав сам на антикорупційний комітет, НАБУ, щоб мене викликали і щоб я міг пояснити (інформацію з е-декларації – ред.)", - сказав він.

фото:уп

На запитання, звідки у нього 14 млн доларів готівки, депутат сказав: "Ми продали Індексбанк, це все у відкритому доступі. Банк був проданий за 270 млн і ми отримали дохід".

На уточнення, де він тримає ці всі кошти, Константіновський відповів: "У сховищі. Спробуйте сьогодні зняти комірку в банку, всі вони зайняті".

Він також пояснив, що продав свій Ролс-Ройс і віддав виручені гроші на армію, "бо хотів його позбутися".

"Для чого мені був просто Ролс-Ройс, якщо я кеш тратив і так? От якби ви потребували негайно гроші, ви б витягли з кишені, чи розпрощались з чимось непотрібним?... У такий час звичайно хочеться позбутися Ролс-Ройсу, тому що гроші це якийсь рівень безпеки хоч", - зазначив депутат.

Як відомо, у 2014 році під час виборів до Верховної Ради Константіновський використовував під час агітації гасло "Продав Ролс-Ройс – пішов на фронт".

Роман Кравець, УП