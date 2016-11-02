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У НАЗК кажуть, що на перевірку декларацій підуть місяці, але не роки

Середа, 2 листопада 2016, 13:39

Перевірка електронних декларацій займе тривалий час, але не триватиме "роками".

Про це у середу на прес-конференції заявила голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак.

"Закон не встановлює терміни для перевірки декларацій, однак розтягування на багато років – у цьому не зацікавлено ні Національне агентство, ні інший орган", – сказала вона.

"Однак процедури, які пов'язані з перевіркою декларацій – це не процедури місяця. Це може зайняти певний період часу, але це не роки, повірте мені", – додала вона.

За словами Корчак, ця робота ще не розпочалася. Вона запевнила, що всі декларації обов'язково будуть перевірені.

Вона також розповіла, що поки НАЗК не має достатнього державного фінансування, а частина працівників працює на своїх комп'ютерах. Корчак висловила сподівання, що бюджет наступного року передбачатиме достатню кількість коштів для агентства і забезпечить його нормальну роботу.

Олег Шанковський, УП

Теми: деклараціїНАЗК
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