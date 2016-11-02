Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава СБУ про обмін заручників: ми вже готові за одного давати трьох

Середа, 2 листопада 2016, 14:19

Глава Служби безпеки Василь Грицак заявив про готовність нерівнозначного обміну для звільнення українських заручників.

Про це він сказав журналістам в Краматорську в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Коли відбудеться найближчий обмін – я не хочу стрясати повітря і називати якісь дати або цифри. Але ми дійшли вже до того, що готові віддавати за одного трьох, аби нам повернули наших хлопців", – сказав він.

Грицак запевнив, що буде вжито всіх заходів для того, щоб усі заручники повернулися додому і нагадав, що на даний час у полоні перебувають 109 українських громадян. За його словами, відомо про конкретне місцезнаходження 57 з них.

"У Мінську попередньо представники "ЛНР/ДНР" визнали, що 47 осіб дійсно у них знаходяться. Ще 494 продовжують вважатися зниклими безвісти", – розповів глава СБУ.

Грицак додав, що списки на обмін підготовлені і неодноразово передавалися іншій стороні.

Теми: СБУзаручникиДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

Усі новини...
СБУ
Намісника Лаври Павла викрили на нових злочинах – СБУ
СБУ затримала "начфіна" окупантів Куп’янська
Спецпризначенці СБУ відсвяткували 400-ту знищену ворожу ціль
Останні новини
15:51
Франківщина шукає охочих будувати укріплення на Донеччині: обіцяють бронь
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
15:37
НАТО: Удари США і Британії по силах хуситів були оборонними
15:37
Закриття кордону Фінляндії: 11 іранців прослизнули "через хащі" з боку Росії
15:26
Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів
15:26
Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі
15:21
Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
15:21
Медведєв під час візиту Сунака до Києва пригрозив Британії війною
15:03
Арахамія пояснив, що не сподобалося Комітету у законопроєкті про мобілізацію
15:02
В Україні продовжує дешевшати паливо: актуальні ціни
Усі новини...
Реклама: