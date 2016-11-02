119 нардепів-мільйонерів отримували компенсацію на житло

119 народних депутатів, які у 2015 році задекларували більше мільйона гривень, отримували компенсацію на житло.

Про це повідомляє Комітет виборців України з посиланням на результати проекту "Дослівно".

Після публікації електронних декларацій з'ясувалося, що 119 нардепів з них задекларували у 12 розділі електронних декларації понад мільйон гривень (або еквівалент).

Десятка найзаможніших депутатів, які отримували компенсації на житло виглядає так:

1. Вадим Нестеренко (БПП), 206 млн грн

2. Олександр Вілкул (Опоблок), 190 млн грн

3. Євгеній Гєллєр (Відродження), 165 млн грн

4. Руслан Демчак (БПП), 133 млн грн

5. Євгеній Мураєв (позафракційний), 94 млн грн

6. Борислав Розенблат (БПП), 94 млн грн

7. Геннадій Чекіта (БПП), 90 млн грн

8. Анатолій Денисенко (позафракційний), 85 млн грн

9. Олександр Пресман (Відродження), 71 млн грн

10. Аркадій Корнацький (БПП), 57 млн грн.

КВУ

Вказується, що деякі заможні депутати задекларували житло, яке належить їм чи близьким родичам у київській приміській зоні.

"Наприклад, Євгеній Гєллєр написав, що є власником будинку у майже тисячу квадратних метрів у передмісті Києва, в селищі Козин. Батько Руслана Демчака, згідно з декларацією народного депутата володіє будинком 337 м.кв. у селищі Крюківщина, яке знаходиться в двох кілометрах від київської окружної дороги", - сказано у повідомленні.

"Приміром, дружина народного депутата Михайла Добкіна, згідно з його декларацією, володіє двома квартирами в Києві. Втім, депутат також отримував компенсацію на житло", - йдеться у тексті повідомлення.

Також повідомляється, що у грудні 2015 року 177 народних депутатів, згідно із повідомленням апарату Верховної Ради отримували компенсацію з державного бюджету для оренди житла або винайму готельного номеру.

Річний розмір компенсації міг становити 167 тисяч гривень.