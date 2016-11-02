В АП Киргизстану кажуть, що Порошенка могли розіграти по телефону

В апараті президента Киргизстану спростували повідомлення, що з'явилося на офіційному сайті президента України Петра Порошенка, про телефонну розмову з президентом Алмазбеком Атамбаєвим.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на завідувача відділу зовнішньої політики, заступника керівника апарату президента Киргизстану Сапара Ісакова.



"Ця інформація недостовірна", - заявив він.

Він вважає, що "можливо, українського лідера хтось розіграв".



У середу вдень на офіційному сайті президента України з'явилося повідомлення про телефонну розмову з президентом Атамбаєвим. У повідомленні зазначається, що сторони обговорили актуальні питання порядку денного українсько-киргизьких відносин".

Станом на 19:50 текст новини досі на сайті глави держави. Водночас на офіційній сторінці президента Киргизстану такої інформації немає.

Українська правда