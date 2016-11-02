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ЗМІ: Україна закуповує продукцію для оборонки в російських виробників

Середа, 2 листопада 2016, 20:33

Державна фірма "Укрінмаш" закуповує продукцію російських виробників через британських посередників.

Про це йдеться у сюжеті "Слідства.інфо".

Згідно з інформацією журналістів, фірма "Укрінмаш", яка входить до концерну "Укроборонпром", купувала гусеничні стрічки для військової техніки та двигуни російського виробництва для бронетранспортерів БТР 70. А постачальником виступила британська фірма "Rion Assets Company LTD".

Директором британського постачальника "Укрінмашу" виявилася громадянка сейшельських островів Селма Францис.

"Показово те,  що банківський рахунок "Rion Assets Company LTD" відкрито у Латвії. Це стало поширеною практикою, коли компанії, помічені у різного роду оборудках та відмиванні коштів користуються послугами латвійських банків",  - зазначається у сюжеті.

Реальних осіб, що стоять за "Rion Assets Limited LTD", журналісти "Слідства.інфо" знайшли в Києві. На переговорах з "Укрінмашем" британську фірму представляв мешканець столиці.

"У "Укрінмашу" довіреність представника британської компанії, питань не викликала, як і не викликало питань те, що офіційною адресою для листування міжнародної компанії з Туманного Альбіону, у переговорах з "Енергоатомом",  була вказана київська квартира", - сказано у розслідуванні.

Офіційним представником британської компанії виявився мешканець Києва Роман Корнієнко.

Контактна адреса "Rion Assets Limited LTD" - м.Київ, Дарницький бульвар, 3А.

За цією адресою зареєстроване ТОВ "Сплав-Україна" директором якої є Корнієнко Олександр Анатолійович, (ймовірно батько Романа Корнієнка), а єдиним власником цієї фірми виступає російське закрите акціонерне товариство "Сплав" з Новгороду.

Ця корпорація належить російській "Альфа-Груп" і виготовляє обладнання для атомних електростанцій для багатьох країн колишнього Радянського Союзу.

До постачань продукції "Укрінмашу", "Rion Assets Limited LTD" брала участь в тендерах "Енергоатому".

Згідно з документами, які є в журналістів, на закупівлю гусеничних стрічок українським підприємством було витрачено 121 200 доларів за 20 одиниць, або ж 6060 доларів за штуку. На закупівлю двигунів для БТР було витрачено 160 тисяч доларів за 20 одиниць, тобто 8 тисяч доларів за штуку.

"Водночас середня ціна за такі двигуни становить близько 2, максимум 3 тисячі доларів, а це майже вчетверо дешевше того, що "Укрінмаш" купив у британської прокладки", - наголошується в сюжеті.

Українська правда

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Теми: РосіяУкроборонпром
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