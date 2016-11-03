ФСБ у Криму узялася за адвоката Чийгоза

Федеральна служба безпеки РФ в анексованому Криму прагне проводити слідчі дії відносно адвоката Миколи Полозова, що захищає Ахтема Чийгоза.

Про це сам Полозов повідомив у Twitter.

"Дізнався, що ФСБ у Криму хоче проводити слідчі дії щодо мене. Прокуратура намагається їм допомагати", – написав адвокат.

К слову о давлении. Узнал, что ФСБ в Крыму хочет проводить следственные действия в отношении меня. Прокуратура пытается им помогать. pic.twitter.com/RTaSwQntar — Николай Полозов (@nikolai_polozov) November 3, 2016

"Тепер у Криму за мною полює не лише ГСУ СК РФ щодо РК, але й СО УФСБ по РК. Успіх. А також визнання того, що все правильно роблю", – додав він.