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ФСБ у Криму узялася за адвоката Чийгоза

Четвер, 3 листопада 2016, 08:49

Федеральна служба безпеки РФ в анексованому Криму прагне проводити слідчі дії відносно адвоката Миколи Полозова, що захищає Ахтема Чийгоза.

Про це сам Полозов повідомив у Twitter.

"Дізнався, що ФСБ у Криму хоче проводити слідчі дії щодо мене. Прокуратура намагається їм допомагати", – написав адвокат.

"Тепер у Криму за мною полює не лише ГСУ СК РФ щодо РК, але й СО УФСБ по РК. Успіх. А також визнання того, що все правильно роблю", – додав він.

Теми: КримФСБРосія
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