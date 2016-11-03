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ГПУ не має доказів, що Добкін і Кернес фінансували антимайдан

Четвер, 3 листопада 2016, 10:16
ГПУ не має доказів, що Добкін і Кернес фінансували антимайдан
zn.ua

Колишній голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін і мер Харкова Геннадій Кернес не фігурують у справі про побиття активістів харківського Євромайдану.

Про це розповів керівник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в інтерв’ю "Громадському радіо".

"Ні, їхні імена не фігурують. Збирати антимайдан – це ж не злочин. Такий факт є, але не інкримінується вчинення злочину. Є антиморальні і безчесні речі, а є злочинні. Яку статтю кримінального кодексу ви вбачаєте в тому, що вони зібрали антимайдан?" ­– сказав Горбатюк.

На запитання, чи фігурують їхні прізвища в розслідуванні епізоду, коли зіштовхнулися Майдан і антимайдан і чи причетні вони до фінансування "тітушок", Горбатюк відповів наступне:

"Даних, які б вказували на організацію і фінансування Добкіним і Кернесом, не встановили. Але ми вивчимо провадження, які вони (харківська обласна прокуратура) розслідують і подивимось, наскільки вони їх пропрацювали саме з точки зору організаторів… Йдеться про той день, коли було побиття", – пояснив Горбатюк.

Очільник департаменту спецрозслідувань ГПУ повідомив, що його відомство бере цю справу під власний контроль. 

"Так, перевіримо. Нам повідомляли, що вже є результати, зокрема направлені до суду працівники міліції, які не забезпечили охорону. Подивимось, яка робота проведена щодо організаторів фінансування", – запевнив Горбатюк.

За його словами, вже є відкриті провадження щодо виконавців середньої ланки –це працівники міліції. Що ж до конкретних організаторів – відкритих проваджень поки що немає.

Як відомо, 1 березня 2014 року у Харкові під час мітингу антимайданівців, які зайняли Харківську ОДА, сталася кривава сутичка з активістами Євромайдану.

Учасники мітингу поставили над входом в будівлю ОДА російський прапор і прапор Харкова, нібито звільнивши ХОДА від євромайданівців. Перед цим на мітингу виступили сам Кернес та Михайло Добкін.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратураЄвромайданХарківКернесДобкін
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