Москаль просить уряд про додатковий пункт пропуску на кордоні

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль просить прем'єра Володимира Гройсмана розглянути питання про відкриття додаткового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною.

Про це інформує у четвер прес-служба губернатора.

Москаль нагадує, що прем’єр-міністри України та Угорщини ще 28 березня 2013 року підписали декларацію намірів щодо комплексного розвитку автодорожніх пунктів перетину державного кордону між двома країнами.

Декларація передбачала, зокрема, відкриття до 31 грудня 2014 року пункту пропуску Велика Паладь (Виноградівський район, Закарпатська область, Україна) – Нодьгодовш (Угорщина).

Минулого тижня мешканці Великої Паладі влаштували мітинг, щоб привернути увагу до необхідності виконання міжурядових домовленостей трирічної давнини.

"Відкриття нового КПП не потребує великих фінансових затрат, – зазначає Москаль – 5-кілометровий відрізок дороги, що веде до майбутнього КПП, ми можемо відремонтувати за кошти місцевих бюджетів".

Водночас голова Закарпатської ОДА наголошує, що принципове рішення про відкриття нового пункту пропуску можна прийняти тільки на міжурядовому рівні.

"Тому я направив листа прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману з проханням включити це питання в порядок денний майбутньої зустрічі прем’єр-міністрів двох країн", - зазначив губернатор.

У Москаля зазначають, що 24-25 листопада відбудеться офіційний візит до Будапешта делегації України на чолі з прем’єр-міністром Гройсманом.