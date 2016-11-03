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ОБСЄ б'є на сполох: Кількість обстрілів на Донбасі зросла на 40%

Четвер, 3 листопада 2016, 13:02
ОБСЄ б'є на сполох: Кількість обстрілів на Донбасі зросла на 40%

Ситуація на сході України значно погіршилася, порівняно із минулим тижнем кількість обстрілів зросла на 40%.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

"Безпекова ситуація уздовж лінії зіткнення погіршилася. Кількість випадків порушення режиму припинення вогню збільшилась на 40% порівняно із минулим тижнем", - сказав Хуг.

За його словами, СММ ОБСЄ зафіксувала 8264 обстрілів проти 5978 за минулий тиждень. Це понад тисячі випадків порушення режиму припинення вогню щодня

При цьому на Донецьку область припадає близько 87% від загальної кількості порушень.

У Луганській області спостерігалося п’ятикратне збільшення випадків порушення за тиждень – більшість у районі Золотого і Первомайська.

Хуг наголосив, що із вересня кількість порушень значно зросла. "Обидві сторони дедалі більше порушують припинення вогню", - сказав він.

Заступник голови СММ повідомив, що спостерігачі відвідали контрольовану бойовиками Макіївку (яку було обстріляно 27 жовтня – УП). Вони підтвердили загибель двох людей, котрі були у своїх домівках, коли туди влучили снаряди, ще 7 поранені.

Водночас Хуг наголосив, що обстріл було здійснено із тих територій, де сторони мали б відвести озброєнння. "Використані системи озброєння були використані на заборонених рубежах", - сказав він.

Також Хуг зазначив, що місія продовжує використовувати мінібезпілотники, а от польоти на дальні відстані призупинено. "Ми відчуваємо постійне глушіння наших систем, зокрема безпілотників на дальні відстані", - пояснив він.  

Як відомо, 27 жовтня увечері було здійснено обстріл Макіївки. ЗСУ звинуватили у цьому бойовиків.

Тетяна Кусок, УП 

Теми: ОБСЄДонбас
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