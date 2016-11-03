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Рада продовжила мораторій на перевірки бізнесу до 31 грудня 2017

Четвер, 3 листопада 2016, 13:45

Верховна Рада прийняла в цілому законопроект, яким передбачено продовження мораторію на проведення перевірок бізнесу до 31 грудня 2017 року.

"За" законопроект №3153 проголосувало 235 народних депутата

Згідно із документом, на законодавчому рівні впроваджується повне обмеження на проведення планових заходів із здійснення державного нагляду до 31 грудня 2017 року (крім проведення планових заходів Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України в частині перевірки безпечності та якості харчових продуктів).

Також запроваджуються обмеження на позапланову перевірку, яка може бути проведена тільки на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав. Таке звернення повинно бути розглянуте та погоджене ДРС.

Таким чином для громадян забезпечується можливість захисту своїх прав у разі їх порушення. Одночасно впроваджується механізм захисту бізнесу від необґрунтованих перевірок контролюючими органами.

Також законодавчою ініціативою передбачена повна публічність механізму погодження ДРС та обов’язкова вимога до початку проведення заходів державного нагляду оприлюднювати на офіційному веб-сайті ДРС дозвіл на їх проведення.

Передбачається залишити також можливість проведення органами державного нагляду позапланових перевірок з дозволу Кабміну; за письмовою заявою суб’єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду про здійснення заходу держнагляду за його бажанням; за рішенням суду.

Відповідно до закону, винятками для регулювання закону можуть бути тільки наступні органи:  НКРЕКП, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, ДФС, Державна фінансова інспекція та її територіальні органи, Державна служба експортного контролю України, Державна інспекція ядерного регулювання України та її територіальні органи, Державна авіаслужба, НБУ, АМКУ.

Економічна правда

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