Держкіно заборонило ще один російський серіал

Державне агентство України з питань кіно скасувало державну реєстрацію і визнало недійсним прокатне посвідчення, видане на російський телесеріал "Недоторканна".

Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

"У зв’язку з численними скаргами громадян на трансляцію телесеріалу "Недоторканна"… і відповідно до статті 15-1 Закону України "Про кінематографію", згідно з яким заборонена трансляція фільмів, вироблених фізичними і юридичними особами держави-агресора, які не містять популяризації або пропаганди органів держави-агресора та їхніх окремих дій, поширюється на фільми, вироблені та/або вперше оприлюднені (демонстровані) після 1 січня 2014 року, Державне агентство України з питань кіно вирішило анулювати державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування та скасувати державну реєстрацію т/серіалу "Недоторканна", – йдеться у повідомленні.

У жовтні Держкіно заборонило показ 11 російських фільмів і серіалів.

У квітні президент України Петро Порошенко підписав закон про заборону в Україні фільмів, знятих у Росії після 2013 року, а також стрічок, які популяризують органи влади держави-агресора.

Як повідомлялося, державне агентство України з питань кіно не пустило у прокат 12 фільмів та серіалів.