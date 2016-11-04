СБУ піймала на хабарі свого співробітника
П'ятниця, 4 листопада 2016, 08:57
Управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з військовою прокуратурою затримало на хабарі старшого оперуповноваженого УСБУ в Полтавській області.
Про це інформує у п'ятницю прес-центр СБУ.
Здирник вимагав у полтавського підприємця, який незаконно займався гральним бізнесом, 170 тисяч гривень за повернення майна, вилученого під час проведення слідчих дій.
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Також зловмисник запропонував ділку "дах" в обмін на щомісячну винагороду.
Оперативники УВБ затримали хабарника під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі 1 000 доларів.
Відкрито кримінальне провадження, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.