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СБУ піймала на хабарі свого співробітника

П'ятниця, 4 листопада 2016, 08:57

Управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з військовою прокуратурою затримало на хабарі старшого оперуповноваженого УСБУ в Полтавській області.

Про це інформує у п'ятницю прес-центр СБУ.

Здирник вимагав у полтавського підприємця, який незаконно займався гральним бізнесом, 170 тисяч гривень за повернення майна, вилученого під час проведення слідчих дій.

 
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Також зловмисник запропонував ділку "дах" в обмін на щомісячну винагороду.

Оперативники УВБ затримали хабарника під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі 1 000 доларів.

Відкрито кримінальне провадження, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Теми: СБУхабар
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