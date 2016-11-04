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ГПУ хоче відстрочити передачу справ Держбюро розслідувань

П'ятниця, 4 листопада 2016, 11:35

Генеральна прокуратура ініціює надання їй права розслідувати підслідні Державному бюро розслідувань кримінальні провадження до 20 листопада 2019 року.

Про це в ході круглого столу сказала заступник генерального прокурора Анжела Стрижевська, передають в п'ятницю "Українські новини".

Вона зазначила, що згідно з новим Кримінально-процесуальним кодексом, який набув чинності з 20 листопада 2012 року Генпрокуратура повинна передати функцію слідства Госбюро розслідувань до 20 листопада 2017 року.

Стрижевська вважає, що ДБР не зможе до цього терміну в повній мірі розпочати свою діяльність, і передача таких повноважень від Генпрокуратури є недоцільною.

У зв'язку з цим Генпрокуратура розробила законопроект, яким передбачено продовження терміну здійснення нею функцій слідства.

"Пропонується продовжити дію окремих положень до 20 листопада 2019 року", – сказала заступник генпрокурора.

Крім того, законопроектом пропонується удосконалити процедуру заочного кримінального провадження.

За словами Стрижевської, чинний закон про заочне провадження має ряд неточностей, які ускладнюють його застосування на практиці.

"Українська правда" у Threads

Теми: Генпрокуратура
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