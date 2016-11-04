У штабі АТО озвучили офіційні втрати за добу
П'ятниця, 4 листопада 2016, 12:04
За добу в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий загинув, 2 отримали поранення, ще 1 боєць помер від отриманих раніше ран.
Про це на традиційному брифінгу у п'ятницю повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок активних бойових дій 1 український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення. Ще один військовий, що раніше отримав поранення в районі проведення АТО помер в лікарні міста Запоріжжя", – сказав полковник.
"Під час бойового зіткнення – один поранений в Семигір'ї і Авдіївка – один загиблий, 1 поранений внаслідок ворожого обстрілу", – уточнив він.
Валентина Романенко, УП