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Путін відкрив пам'ятник князю Володимиру в Москві

П'ятниця, 4 листопада 2016, 12:30

У п'ятницю російський президент Володимир Путін відкрив пам'ятник київському князю Володимиру в Москві.

У церемонії також взяв участь патріарх Московський Кирил, повідомляє видання "Говорит Москва".

"Це велика, значима подія і для Москви, і для всієї нашої країни і для всіх наших співвітчизників. Новий пам'ятник – шана нашому видатному предку. Особливо шанованому святому, державному діячеві та воїну, духовному засновнику держави російської", – сказав Путін.

За його словами, символічно, що відкриття пам'ятника проходить в день народної єдності Росії. Кирил освятив пам'ятник.

"Пам'ятник князю Володимиру – це символ єдності всіх народів, батьком яких він є. А це народи історичної Русі, які нині проживають у межах багатьох держав. Пам'ятник батькові може бути скрізь, де живуть його діти, в цьому немає ніякого протиріччя, але погано, якщо діти забувають, що у них один батько", – сказав Кирило.

Монумент розташований на Боровицькому пагорбі. Скульптуру доставили туди в ніч на 15 жовтня, монтаж завершився 20-го числа.

За даними видання, висота пам'ятника складає 19,5 метра, проте в інших джерелах вказується висота 17 м. Спочатку його планувалося встановити на Воробйових Горах, але це викликало невдоволення жителів Москви і експертів.

Як відомо, в останні роки Путін неодноразово робив заяви, згідно з яким прямим спадкоємцем Київської Русі є, на його думку, в першу чергу нинішня Росія, а не Україна. Деякий час тому в російськомовній Вікіпедії стаття "Київська Русь" була перейменована на "Давньоруська держава", а її столицею на першому місці вказано Новгород, а вже потім Київ.

З таким ухилом також були переписані нові підручники історії Росії.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінРосіяісторія
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