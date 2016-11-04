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В Генпрокуратурі досі чекають Порошенка на допит

П'ятниця, 4 листопада 2016, 13:52

У Генеральній прокуратурі продовжують чекати, коли президент Петро Порошенко прийде на допит у рамках розслідування злочинів, вчинених у січні-лютому 2014 року стосовно активістів Євромайдану.

Про це сказав начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк журналістам у п'ятницю в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми постійно чекаємо, домовленості є, згода є. Єдине – що допиту немає", – сказав Горбатюк.

Як повідомлялося, 8 серпня 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що колишніх й нинішніх високопосадовців України викликають на допити у "майданівських справах".

Кількох високопоставлених політиків і чиновників запросили протягом серпня до департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури як свідки у рамках розслідування злочинів, вчинених у січні-лютому 2014 року стосовно активістів Євромайдану.

Запрошені, зокрема, президент Порошенко, екс-прем'єр Арсеній Яценюк, секретар РНБО Олександр Турчинов, міський голова Києва Віталій Кличко, голова Верховної Ради Андрій Парубій, голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль та інші.

Прес-секретар глави держави Святослав Цеголко заявив, що Порошенко прибуде до слідчих Генпрокуратури для надання свідчень у рамках розслідування злочинів, вчинених у січні-лютому 2014 року стосовно активістів Євромайдану, після офіційного виклику на допит

3 жовтня Горбатюк повідомив, що Яценюк, Кличко і Москаль ігнорують виклики на допит у рамках розслідування "майданівських справ", а у Порошенка поки що не з'явилося "вікно" в графіку для того, щоб дати свідчення у цій справі.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄвромайданГенпрокуратура
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