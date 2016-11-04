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У Миколаєві почали судити двох "мажорів"-скандалістів

П'ятниця, 4 листопада 2016, 22:31

Суд у справі Артема Слободянникова і Геннадія Симова, які звинувачуються в хуліганстві й непокорі працівникові поліції в Миколаєві, перенесли на 16 листопада.

Як повідомляє Преступности.нет, під час засідання Слободянник частково визнав свою провину в хуліганстві, але не у непокорі поліції.

Симов відмовився відповідати, чи визнає свою провину, пославшись на норму Конституції України.

Симов і Слободянников
Симов і Слободянников

За інформацією видання, потерпілий таксист заявив, що до обвинувачених претензій не має, завдані збитки йому відшкодували.

І Симов, і Слободянник розповіли на суді, що вони непридатні до служби в армії: у першого плоскостопість, у другого - гастрит.

Також на суд не з'явилася потерпіла патрульна Інна Баханюк, яка намагалася зупинити Слободянникова на місці події.

Прокурор сказав, що спочатку треба допитати Баханюк, а потім переходити до наступних доказів. У зв'язку з цим суд перенесли на 16 листопада.

Як відомо, в ніч на 30 серпня на перетині вулиць Соборної та Адмірала Макарова в Миколаєві Артем Слободянник та Геннадій Симов влаштували сімейні розборки, кидаючись при цьому на перехожих і поліцейських.

Слободянника поліція затримала, вдягнувши на нього наручники: він кидався на людей і на самих поліцейських, лаючись і кидаючи на їхню адресу погрози.

Симов, в свою чергу, два рази вдарив в обличчя перехожого, після чого сам на своєму автомобілі "Mercedes" поїхав до райвідділу за товаришем.

Як відомо, відео, які зняли очевидці події, викликало хвилю обурення бездіяльністю поліцейських. Його переглянули вже майже 960 тисяч людей.

1 вересня Центральний суд міста Миколаєва обрав двом учасникам конфлікту в центрі Миколаєва запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з обов'язковим носінням спецбраслету.

Теми: Миколаїв
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