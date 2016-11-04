СБУ заборонила в'їзд в Україну 140 російським діячам культури

Служба безпеки України заборонила в'їзд в країну близько 140 російським діячам культури, в тому числі 50 з них - в період з 3 грудня 2015 року по 29 жовтня 2016 року.

Про це йдеться у відповіді СБУ на депутатський запит нардепа від БПП Ольги Червакової, який вона опублікувала на сторінці в Facebook.

"За результатами перевірки було виявлено ряд осіб, діяльність або висловлювання яких суперечили інтересам забезпечення безпеки нашої держави, у зв'язку з чим було прийнято рішення про заборону їм в'їзду на територію України", - йдеться у відповіді СБУ.

При цьому імена російських артистів, яким заборонений в'їзд в Україну, не вказується.

За словами Червакової, активісти руху "Відсіч" стверджують, що направили в СБУ подібний запит ще рік тому, проте на їх звернення ніхто не відповів. Тож 12 жовтня нардеп відправила депутатське звернення голові СБУ Василю Грицаку.