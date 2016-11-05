Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Держприкордонслужбі нагадали про правила відвідування Криму і ОРДЛО

Субота, 5 листопада 2016, 11:58

Держприкордонслужба звертає увагу громадян України та інших держав, що порушення порядку в'їзду на територію тимчасово окупованої АР Крим та в окремі райони Донецької та Луганської областей через закриті пункти пропуску, в залежності від обставин, передбачає кримінальну та адміністративну відповідальність. 

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ від 5 листопада.

Зокрема, кримінальна відповідальність передбачена ст.332-1 КК України,  адміністративна - ст.204-1 та ст.204-2 КУпАП. 

"Вказані території є невід’ємною частиною України, на які поширюється дія Конституції та Законів України. Прикордонне відомство звертається до громадян, профспілок, установ та громадських організацій врахувати цю інформацію і у разі запрошення на територію України іноземців та осіб без громадянства уточнювати у них, чи не відвідували вони - насамперед незаконно - ТОТУ Крим та ОРДЛО", - зазначили у ДПСУ.

"Під час перетину кордону іноземцем чи особою без громадянства у разі, якщо співробітники ДПСУ встановлюють факти відвідування вищезгаданих територій всупереч встановленому порядку - прикордонники діють у відповідності до законодавства України", - додали у відомстві. 

Порядок відвідування окупованої території АР Крим та ОРДЛО регламентуються відповідним законодавством України, нагадали у ДПСУ. 

Українська правда

Теми: КримДонбаскордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
Крим
У НАТО поки не бачать ознак того, що доля Криму може вирішитися на переговорах
Через низький попит готелі в окупованому Криму знизили ціни для туристів до 40%
Росіяни заявили, що на в'їзді в Крим застрягли понад 1300 авто
Останні новини
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
17:29
Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон
17:28
РФ готується до судової баталії на випадок конфіскації заморожених активів – Bloomberg
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:52
Британія дасть 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
Усі новини...
Реклама: