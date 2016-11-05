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Посол США про декларації: треба розширити повноваження НАБУ

Субота, 5 листопада 2016, 12:11

Хвиля загального обурення корупцією, пов'язана з оприлюдненням електронних декларацій чиновників, свідчить про необхідність зберегти і розширити повноваження НАБУ, а також створити антикорупційний суд.

Про це заявила посол США в Україні Марі Йованович в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

"Хвиля загального обурення корупцією свідчить про необхідність зберегти і розширити повноваження НАБУ, пов'язані з проведенням розслідувань, і якомога швидше створити антикорупційний суд. Ми готові підтримувати зусилля уряду України в боротьбі з корупцією і розуміємо, що система електронних декларацій про активи є початком, а не завершенням процесу виявлення і припинення корупційної діяльності", - сказала посол.

Вона також висловила надію, що правоохоронні органи України своєчасно будуть "виявляти і розслідувати підозрілі корупційні справи".

За словами Йованович, США вітають уряд України із завершенням першого етапу надання електронних декларацій про активи.

Вона зазначила, що це знаковий етап на шляху до збільшення прозорості і підзвітності серед державних посадових осіб.

"Ми визнаємо і високо цінуємо загальне дотримання процедури всім урядом, незважаючи на технічні збої, що ускладнювали процес на початковому етапі. Високий рівень заповнення декларацій та своєчасної їх подачі серед високопоставлених осіб свідчить про те, що система функціонує як було задумано, і буде служити надійним джерелом даних для правоохоронних органів", - сказала посол.

Відповідаючи на питання, чи буде відповідати світовій демократичній практиці можливе розширення категорії осіб, на яких поширюватиметься необхідність заповнення декларацій, Йованович сказала: "Ми залишаємо це на розсуд українського народу. Але завданням електронних декларацій з самого початку було змусити українську державу/уряд, а саме - державних службовців бути підзвітними українського народу".

Українська правда

Теми: СШАдекларації
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