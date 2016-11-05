Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МВС і Нацполіція визначилися з розширенням повноважень поліцейських

Субота, 5 листопада 2016, 13:10
МВС і Нацполіція визначилися з розширенням повноважень поліцейських

У Міністерстві внутрішніх справ та Нацполіції підготували остаточну концепцію 14 жорстких законодавчих змін щодо розширення повноважень правоохоронців, формальним приводом для яких стало вбивство двох патрульних поліцейських 25 вересня в Дніпрі.

Відповідний документ надав у розпорядження DT.UA Департамент комунікацій МВС та Нацполіції.

Запропоновані правки стосуються трьох нормативних актів: Кодексу адміністративних правопорушень (КУпАП), а також законів "Про дорожній рух" та "Про Національну поліцію".

Як зазначає видання, деякі з раніше вже озвучених пропозицій, що потрапили у документ, правозахисники вважають неприйнятними.

Так, концепція пропонує внести зміни в КУпАП, які посилять відповідальність за залишення місця ДТП, збільшать строки адміністративного затримання осіб, які вчинили адміністративне правопорушення (не більше 24 годин), удосконалять тимчасове затримання транспортних засобів, а крім того – скасують норми щодо наявності двох свідків при здійсненні поліцейськими огляду водія на стан алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Підготовлені в МВС зміни до закону України "Про дорожній рух" встановлять обов'язок водіїв передавати, а не пред'являти правоохоронцям документи на перевірку, а також заборонять їм виходити з автомобіля без дозволу поліцейського.

Найбільшу кількість змін концепція пропонує внести в закон "Про Національну поліцію".

Пропонується, зокрема, ввести відносно українських поліцейських принцип безперервності (обов'язок правоохоронців реагувати на злочини незалежно від посади, місцезнаходження і часу доби).

В той же час, поліцейські, які застосовують поліцейські заходи, отримують право звертатися до осіб з "обов'язковими для виконання вимогами і розпорядженнями щодо їх способу поведінки для ефективного проведення поліцейського заходу" (виключаючи злочинні вимоги).

Пропонується ввести додаткову підставу для зупинення транспортного засобу (у зв'язку з підозрою, що водій знаходиться в стані сп'яніння або під впливом лікарських препаратів), а також удосконалити систему застосування поліцейськими спецзасобів.

Передбачено, що кожна особа, до якої звернувся поліцейський, незалежно від її правового статусу, зобов'язана "неухильно виконати вимогу поліцейського, крім виконання явно злочинної вимоги або розпорядження".

При цьому, особа, яка виконала вимогу або розпорядження поліцейського, має право оскаржити рішення або дії поліцейського в установленому порядку.

Теми: поліціяМВС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
поліція
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Що повинен зробити Вигівський на посаді голови Національної поліції
В офісі на Печерську чоловік відкрив стрілянину і поранив працівника охоронної фірми − поліція
Останні новини
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
17:29
Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон
17:28
РФ готується до судової баталії на випадок конфіскації заморожених активів – Bloomberg
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:52
Британія дасть 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
Усі новини...
Реклама: